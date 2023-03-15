Халевин Константин Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1985
Отец: Халевин Анатолий Иванович
Мать: Халевина ?
Рождение ребёнка
29.11.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марина Халевина
Рождение ребёнка
23.09.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марина Халевина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Халевина
Работа или профессия
Неизвестно
полицейский
Место жительства
Неизвестно
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область