Халевин Константин Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халевин Константин Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1985

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1985

Отец: Халевин Анатолий Иванович

Мать: Халевина ?

Рождение ребёнка
29.11.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марина Халевина

Рождение ребёнка
23.09.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марина Халевина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Халевина

Работа или профессия
Неизвестно
полицейский
Место жительства
Неизвестно
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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