Кондратенко (Краснобородько) Соломонида Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратенко (Краснобородько) Соломонида Захаровна

Кондратенко (Краснобородько) Соломонида Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Кондратенко Ольга Степановна

Отец ребёнка: Кондратенков Стефан Абрамович

Голопузовка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1918

Сын: Кондратенко Михаил Степанович

Отец ребёнка: Кондратенков Стефан Абрамович

Тимирязево, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Кондратенко Иван Степанович

Отец ребёнка: Кондратенков Стефан Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенюкова Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Кондратенков Стефан Абрамович

Голопузовка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Кондратенков Стефан Абрамович

Голопузовка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Кондратенков Стефан Абрамович

Голопузовка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close