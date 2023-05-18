Кондратенко (Краснобородько) Соломонида Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Кондратенко Ольга Степановна
Отец ребёнка: Кондратенков Стефан Абрамович
Рождение ребёнка
17.07.1918
Сын: Кондратенко Михаил Степанович
Отец ребёнка: Кондратенков Стефан Абрамович
Тимирязево, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кондратенко Иван Степанович
Отец ребёнка: Кондратенков Стефан Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гребенюкова Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Кондратенков Стефан Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Кондратенков Стефан Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Кондратенков Стефан Абрамович
Смерть
Неизвестно