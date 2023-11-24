Аншуков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАншуков Андрей

Аншуков Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Аншукова Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аншуков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Аншукова Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аншуков Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Аншукова Светлана Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аншукова Светлана Михайловна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.