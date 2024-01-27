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Родионов Владимир Тимофеевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1940 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938

Отец: Родионов Тимофей Федорович

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
19.06.1977

Дочь: Болиева Татьяна

Мать ребёнка: Родионова Алла

Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания, Россия
Рождение ребёнка
Около 1980

Сын: Родионов Сергей

Мать ребёнка: Родионова Алла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Алла

Смерть
Неизвестно
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