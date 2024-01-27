Родионов Владимир Тимофеевич
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938
Отец: Родионов Тимофей Федорович
Россия
Рождение ребёнка
19.06.1977
Дочь: Болиева Татьяна
Мать ребёнка: Родионова Алла
Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания, Россия
Рождение ребёнка
Около 1980
Сын: Родионов Сергей
Мать ребёнка: Родионова Алла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родионова Алла
Смерть
Неизвестно