Осокин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсокин Иван Петрович

Осокин Иван Петрович

Место рождения

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.06.1745 ст.

Дата смерти

30.06.1808 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1745 ст.

Отец: Осокин Петр Гаврилович

Мать: Осокина (Дряблова) Степанида Федоровна

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_...
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осокина (Затрапезнова) Елизавета Ивановна

Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Коллежский советник
Получение воинского звания/чина
23.09.1756
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Из крестьян исключён Причислен к Балахнинском купечеству РГАДА, 350-2-215-78об
Упоминание
1769
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Получил наследство от своего дяди, Ивана Гавриловича, а также выкупил владения своего двоюродного деда, Петра Игнатьевича Осокиных
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Осокина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Осокина (Затрапезнова) Елизавета Ивановна

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Беклешова (Осокина) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Осокина (Затрапезнова) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Осокина Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Осокина (Затрапезнова) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Лихачева (Осокина) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Осокина (Затрапезнова) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Осокин Петр Иванович

Мать ребёнка: Осокина (Затрапезнова) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Осокин Иван Иванович

Мать ребёнка: Осокина (Затрапезнова) Елизавета Ивановна

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Осокина Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Осокина (Затрапезнова) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Осокин Гаврило Иванович

Мать ребёнка: Осокина (Затрапезнова) Елизавета Ивановна

Смерть
30.06.1808 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронен: некрополь Александро-Невской лавры, угол Мартосовской и Радищевской дорожек

Мы используем куки для улучшения работы сайта.