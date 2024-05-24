Осокин Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения20.06.1745 ст.
Дата смерти30.06.1808 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1745 ст.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_...
Бракосочетание
Неизвестно
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Коллежский советник
Получение воинского звания/чина
23.09.1756
Из крестьян исключён Причислен к Балахнинском купечеству РГАДА, 350-2-215-78об
Упоминание
1769
Получил наследство от своего дяди, Ивана Гавриловича, а также выкупил владения своего двоюродного деда, Петра Игнатьевича Осокиных
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Осокина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Осокина (Затрапезнова) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Беклешова (Осокина) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Осокина (Затрапезнова) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Осокина Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Осокина (Затрапезнова) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Лихачева (Осокина) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Осокина (Затрапезнова) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Осокин Петр Иванович
Мать ребёнка: Осокина (Затрапезнова) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Осокин Иван Иванович
Мать ребёнка: Осокина (Затрапезнова) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Осокина Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Осокина (Затрапезнова) Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Осокина (Затрапезнова) Елизавета Ивановна
Смерть
30.06.1808 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронен: некрополь Александро-Невской лавры, угол Мартосовской и Радищевской дорожек