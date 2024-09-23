Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

После 1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1677 г.р.

Дети

Около 1702 г.р.
Около 1709 г.р.
Около 1711 г.р.
Около 1716 г.р.
Около 1717 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Федор Семенович

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1702

Муж: Федор Семенович

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Семенович

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1711

Дочь: Акулина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Семенович

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Василий Федорович

Отец ребёнка: Федор Семенович

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Андрей Федорович

Отец ребёнка: Федор Семенович

Кунавино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Кунавино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 113 об - 114 лист. Деревня Кунавино. Дмитрий Семенович, 41 год, вдовец. У него братья Федор (Старший), 42 года и Федор (Младший), 21 год. У Федора (Старшего) жена Мария Михайловна, 32 ... Показать все
Смерть
После 1724
Кунавино, Шуйский район, Северный край

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