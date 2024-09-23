Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1687
Дата смертиПосле 1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Федор Семенович
Бракосочетание
Около 1702
Муж: Федор Семенович
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Семенович
Рождение ребёнка
Около 1711
Дочь: Акулина Федоровна
Отец ребёнка: Федор Семенович
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Василий Федорович
Отец ребёнка: Федор Семенович
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Андрей Федорович
Отец ребёнка: Федор Семенович
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 113 об - 114 лист. Деревня Кунавино. Дмитрий Семенович, 41 год, вдовец. У него братья Федор (Старший), 42 года и Федор (Младший), 21 год. У Федора (Старшего) жена Мария Михайловна, 32 ... Показать все
Смерть
После 1724