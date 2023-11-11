Васильев Дмитрий Евграфович
Место рождения
Дата рождения09.02.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1912 ст.
Запись № 15 о рождении 9 февраля 1912 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Евграфа Акимовича Васильева и жены его Василисы Терентьевны, сына Дмитрия.
Крещение
11.02.1912 ст.
Восприемник: Алексей Николаевич Васильев.
Смерть
Неизвестно