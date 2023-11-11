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Васильев Дмитрий Евграфович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

09.02.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1912 ст.

Отец: Васильев Евграф Акимович

Мать: Васильева (Блинова) Васса Терентьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 15 о рождении 9 февраля 1912 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Евграфа Акимовича Васильева и жены его Василисы Терентьевны, сына Дмитрия.
Крещение
11.02.1912 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник: Алексей Николаевич Васильев.
Смерть
Неизвестно

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