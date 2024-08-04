Петров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Александр

Петров Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1981

Дочь: Асанова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Асанова Людмила Леонидовна

Рождение ребёнка
10.07.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Асанова Людмила Леонидовна

Смерть
Неизвестно

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