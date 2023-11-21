Syta Jerzy
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.09.1959
Сын: Krupiński Wojciech
Мать ребёнка: Krupińska Władysława Wiesława
Рождение ребёнка
06.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Krupińska Władysława Wiesława
Рождение ребёнка
18.09.1968
Сын: Krupiński Piotr
Мать ребёнка: Krupińska Władysława Wiesława
Смерть
1970