Syta Jerzy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Syta Jerzy

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности
1968 г.р.

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1959

Сын: Krupiński Wojciech

Мать ребёнка: Krupińska Władysława Wiesława

Рождение ребёнка
06.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Krupińska Władysława Wiesława

Рождение ребёнка
18.09.1968

Сын: Krupiński Piotr

Мать ребёнка: Krupińska Władysława Wiesława

Смерть
1970
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