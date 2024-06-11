Agrita Ronesala Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Agrita Ronesala

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1975 г.р.

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Edgars Riekstiņš

Рождение ребёнка
2009

Дочь: Adrija Riekstiņa

Отец ребёнка: Edgars Riekstiņš

Рождение ребёнка
2009

Дочь: Agate Riekstiņa

Отец ребёнка: Edgars Riekstiņš

Рождение ребёнка
2012

Сын: Andrs Riekstiņš

Отец ребёнка: Edgars Riekstiņš

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