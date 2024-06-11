Agrita Ronesala
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Edgars Riekstiņš
Рождение ребёнка
2009
Дочь: Adrija Riekstiņa
Отец ребёнка: Edgars Riekstiņš
Рождение ребёнка
2009
Дочь: Agate Riekstiņa
Отец ребёнка: Edgars Riekstiņš
Рождение ребёнка
2012
Сын: Andrs Riekstiņš
Отец ребёнка: Edgars Riekstiņš