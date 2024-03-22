Саидов Далгат Джабраилович
Место рождения
Дата рождения22.08.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1959
Рождение ребёнка
11.03.1981
Дочь: Саидова Сакинат Далгатовна
Мать ребёнка: Ледик Тимофеева Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
28.04.1983
Дочь: Саидова Патимат Далгатовна
Мать ребёнка: Ледик Тимофеева Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
23.09.1987
Дочь: Саидова Алиса Далгатовна
Мать ребёнка: Ледик Тимофеева Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
18.01.1996
Сын: Саидов Вахтанг Далгатович
Мать ребёнка: Ледик Тимофеева Ирина Владимировна
Прииртышский, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно