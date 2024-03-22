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Саидов Далгат Джабраилович

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Место рождения

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан

Дата рождения

22.08.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
11.03.1981

Дочь: Саидова Сакинат Далгатовна

Мать ребёнка: Ледик Тимофеева Ирина Владимировна

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
28.04.1983

Дочь: Саидова Патимат Далгатовна

Мать ребёнка: Ледик Тимофеева Ирина Владимировна

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
23.09.1987

Дочь: Саидова Алиса Далгатовна

Мать ребёнка: Ледик Тимофеева Ирина Владимировна

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
18.01.1996

Сын: Саидов Вахтанг Далгатович

Мать ребёнка: Ледик Тимофеева Ирина Владимировна

Прииртышский, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ледик Тимофеева Ирина Владимировна

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