Зиннатуллин Альмухамет Зиннатулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1941
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Каримуллин Зиннатулла Каримулович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альмухаметова Гульжихан
Мать ребёнка: Хайрутдинова Сарвижихан Хайрутдинова
Рождение ребёнка
1936
Сын: Альмухаметов Динмахамет Альмухаметов
Мать ребёнка: Хайрутдинова Сарвижихан Хайрутдинова
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Салахова Альфия Альмухаметова
Мать ребёнка: Хайрутдинова Сарвижихан Хайрутдинова
Смерть
1941
Рождение ребёнка
1942
Сын: Альмухаметов Сунгатулла Альмухаметович
Мать ребёнка: Хайрутдинова Сарвижихан Хайрутдинова