Зиннатуллин Альмухамет Зиннатулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиннатуллин Альмухамет Зиннатулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Каримуллин Зиннатулла Каримулович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайрутдинова Сарвижихан Хайрутдинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альмухаметова Гульжихан

Мать ребёнка: Хайрутдинова Сарвижихан Хайрутдинова

Рождение ребёнка
1936

Сын: Альмухаметов Динмахамет Альмухаметов

Мать ребёнка: Хайрутдинова Сарвижихан Хайрутдинова

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Салахова Альфия Альмухаметова

Мать ребёнка: Хайрутдинова Сарвижихан Хайрутдинова

Смерть
1941
Рождение ребёнка
1942

Сын: Альмухаметов Сунгатулла Альмухаметович

Мать ребёнка: Хайрутдинова Сарвижихан Хайрутдинова

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