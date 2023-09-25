Марченко Устин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Марченко) Ирина Устиновна
Мать ребёнка: (Марченко) Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Марченко) Евдокия Устиновна
Мать ребёнка: (Марченко) Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Марченко) Варвара Устиновна
Мать ребёнка: (Марченко) Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Марченко) Ульяна Устиновна
Мать ребёнка: (Марченко) Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Марченко) Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Кузьма Устинович
Мать ребёнка: (Марченко) Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Данила Устинович
Мать ребёнка: (Марченко) Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Русецкая) Татьяна Устиновна
Мать ребёнка: (Марченко) Евгения