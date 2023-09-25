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Марченко Устин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Марченко) Ирина Устиновна

Мать ребёнка: (Марченко) Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Марченко) Евдокия Устиновна

Мать ребёнка: (Марченко) Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Марченко) Варвара Устиновна

Мать ребёнка: (Марченко) Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Марченко) Ульяна Устиновна

Мать ребёнка: (Марченко) Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Макар Устинович

Мать ребёнка: (Марченко) Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Кузьма Устинович

Мать ребёнка: (Марченко) Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Данила Устинович

Мать ребёнка: (Марченко) Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Русецкая) Татьяна Устиновна

Мать ребёнка: (Марченко) Евгения

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