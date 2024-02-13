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Аникина Короткова Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1908

Дата смерти

29.12.1955

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1908

Отец: Коротков Григорий

Мать: Короткова Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1933

Сын: Аникин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Аникин Яков

Рождение ребёнка
12.10.1945

Дочь: Ковальчук (Аникина Свирина) Надежда Гавриловна

Отец ребёнка: Свирин Гаврил Константинович

Смерть
29.12.1955

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