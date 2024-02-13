Аникина Короткова Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1908
Дата смерти29.12.1955
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1908
Отец: Коротков Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аникин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Аникин Яков
Рождение ребёнка
12.10.1945
Дочь: Ковальчук (Аникина Свирина) Надежда Гавриловна
Отец ребёнка: Свирин Гаврил Константинович
Смерть
29.12.1955