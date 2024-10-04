Ярыгина Татьяна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776 ст.
Дата смертиДо 1825 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Отец ребёнка: Ярыгин Никита Прокофьевич
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Дочь: (Ярыгина) Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Ярыгин Никита Прокофьевич
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Марья Никитична
Отец ребёнка: Ярыгин Никита Прокофьевич
Смерть
До 1825 ст.