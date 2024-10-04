Ярыгина Татьяна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярыгина Татьяна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776 ст.

Дата смерти

До 1825 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярыгин Никита Прокофьевич

Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Сын: Ярыгин Ефим Никитович

Отец ребёнка: Ярыгин Никита Прокофьевич

Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Дочь: (Ярыгина) Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Ярыгин Никита Прокофьевич

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Марья Никитична

Отец ребёнка: Ярыгин Никита Прокофьевич

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1825 ст.
Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

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