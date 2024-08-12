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Косарев Николай Иванович

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Место рождения

Косинское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косарев Иван

Мать: не указана

Косинское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Дожил до старости. Мама Лена его видела. Похоронен Владимирская обл, Юрьев-Польский район, д. Косинское. Раньше был там Конезавод
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Косарева Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косарева Любовь Васильевна

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косарева Любовь Васильевна

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косарева Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косарева Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
23.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косарева Любовь Васильевна

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Смерть
Неизвестно

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