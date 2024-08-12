Косарев Николай Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косарев Иван
Мать: не указана
Дожил до старости. Мама Лена его видела. Похоронен Владимирская обл, Юрьев-Польский район, д. Косинское. Раньше был там Конезавод
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1940
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Смерть
Неизвестно