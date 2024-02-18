Траутвейн Елена Валериевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТраутвейн Елена Валериевна

Траутвейн Елена Валериевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Траутвейн Валерий Владиславович

Мать: Павельева Марина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Степанов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Траутвейн Даниил Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.