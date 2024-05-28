Завьялов Михаил Александрович 08.11.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Завьялов Михаил Александрович

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Место рождения

Деревня Козинск Промышленновского района Кемеровской области

Дата рождения

08.11.1939

Дата смерти

02.12.?

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1939

Отец: Завьялов Александр Андреевич

Мать: Завьялова Ульяна Архиповна

Деревня Козинск Промышленновского района Кемеровской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завьялова Валентина

Рождение ребёнка
1974

Сын: Завьялов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
02.12.?
город Полысаево Кемеровской области

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