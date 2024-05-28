Завьялов Михаил Александрович
Место рожденияДеревня Козинск Промышленновского района Кемеровской области
Дата рождения08.11.1939
Дата смерти02.12.?
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1939
Деревня Козинск Промышленновского района Кемеровской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Завьялова Валентина
Рождение ребёнка
1974
Сын: Завьялов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.12.?
город Полысаево Кемеровской области