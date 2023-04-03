(Розенберг) Евгения
Место рождения
Дата рождения26.02.1895
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1922
Дочь: (Ланцман) Гита (Ольга) Иоселевна (Михайловна)
Отец ребёнка: Ланцман Иосель-Мовша (Михаил) Абрамович
Рождение ребёнка
10.05.1924
Сын: Ланцман Роман
Отец ребёнка: Ланцман Иосель-Мовша (Михаил) Абрамович
Смерть
1943