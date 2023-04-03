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(Розенберг) Евгения

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

26.02.1895

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланцман Иосель-Мовша (Михаил) Абрамович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.05.1922

Дочь: (Ланцман) Гита (Ольга) Иоселевна (Михайловна)

Отец ребёнка: Ланцман Иосель-Мовша (Михаил) Абрамович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.05.1924

Сын: Ланцман Роман

Отец ребёнка: Ланцман Иосель-Мовша (Михаил) Абрамович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1943

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