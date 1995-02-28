Синявская (Любушина) Маргарита Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1936
Дата смерти28.02.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синявский Анатолий Андреевич
Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
28.02.1995