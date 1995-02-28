Синявская (Любушина) Маргарита Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синявская (Любушина) Маргарита Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1936

Дата смерти

28.02.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синявский Анатолий Андреевич

Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
28.02.1995

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