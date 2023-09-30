Шерстобитов Алексей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.2002
Сын: Шерстобитов Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Шерстобитова (Моржова) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
28.04.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шерстобитова (Моржова) Анна Михайловна