Шерстобитов Алексей Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстобитов Алексей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстобитова (Моржова) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
18.07.2002

Сын: Шерстобитов Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Шерстобитова (Моржова) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
28.04.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шерстобитова (Моржова) Анна Михайловна

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