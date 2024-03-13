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Зайчиков Алексей Никандрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайчиков Никандр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1906

Дочь: Бокова Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Зайчикова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайчиков Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Зайчикова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайчиков Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Зайчикова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайчиков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Зайчикова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайчикова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Зайчикова Лукерья

Смерть
Неизвестно
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