Зайчиков Алексей Никандрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайчиков Никандр
Рождение ребёнка
06.04.1906
Дочь: Бокова Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Зайчикова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайчиков Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Зайчикова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зайчикова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайчиков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Зайчикова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайчикова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Зайчикова Лукерья
Смерть
Неизвестно