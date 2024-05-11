Проценко (Крамарова) Мария Лукинична 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Проценко (Крамарова) Мария Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1880

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения указана на надгробье.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проценко Павел Петрович

Рождение ребёнка
12.12.1867 ст.

Дочь: Монвиж-Монтвид (Проценко) Аполлинария Павловна

Отец ребёнка: Проценко Павел Петрович

Рождение ребёнка
27.09.1869 ст.

Дочь: Монвиж-Монтвид (Проценко) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Проценко Павел Петрович

Дата рождения взята из послужного списка отца.
Рождение ребёнка
24.09.1872 ст.

Сын: Проценко Александр Павлович

Отец ребёнка: Проценко Павел Петрович

Смерть
1880
Похороны
Неизвестно
Православное кладбище в Радоме, г. Радом, Радомская губерния, Царство Польское, Российская империя
Портал православного кладбища в Радоме | https://radomcerkiew.grobonet.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=1781&inni=0&cinki=0

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