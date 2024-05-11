Проценко (Крамарова) Мария Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения указана на надгробье.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1867 ст.
Дочь: Монвиж-Монтвид (Проценко) Аполлинария Павловна
Отец ребёнка: Проценко Павел Петрович
Рождение ребёнка
27.09.1869 ст.
Дочь: Монвиж-Монтвид (Проценко) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Проценко Павел Петрович
Дата рождения взята из послужного списка отца.
Рождение ребёнка
24.09.1872 ст.
Сын: Проценко Александр Павлович
Отец ребёнка: Проценко Павел Петрович
Смерть
1880
Похороны
Неизвестно
Православное кладбище в Радоме, г. Радом, Радомская губерния, Царство Польское, Российская империя
Портал православного кладбища в Радоме | https://radomcerkiew.grobonet.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=1781&inni=0&cinki=0