Крюкова Марфа Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
1850 - 33, 1858 - 40.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Крюков Кондратий Фадеевич
1850 - новорожд., 1858 - 7.
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Крюков Кондратий Фадеевич
1858 - 4.
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Крюкова Парасковья Кондратьевна
Отец ребёнка: Крюков Кондратий Фадеевич
1858 - 3.
Место жительства
?.11.1870
Колпаки, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно