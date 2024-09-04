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Крюкова Марфа Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

1850 - 33, 1858 - 40.
Место жительства
Неизвестно
Хмелевицы, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Кондратий Фадеевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Крюков Ефим Кондратьевич

Отец ребёнка: Крюков Кондратий Фадеевич

Хмелевицы, город Шахунья, Нижегородская область
1850 - новорожд., 1858 - 7.
Рождение ребёнка
1853

Сын: Крюков Яков Кондратьевич

Отец ребёнка: Крюков Кондратий Фадеевич

Хмелевицы, город Шахунья, Нижегородская область
1858 - 4.
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Крюкова Парасковья Кондратьевна

Отец ребёнка: Крюков Кондратий Фадеевич

Хмелевицы, город Шахунья, Нижегородская область
1858 - 3.
Место жительства
?.11.1870
Колпаки, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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