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Лопатин Степан Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Лопатин Максим Андреевич

Мать: Лопатина Матрена Алексеевна

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