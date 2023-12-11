Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Лопатин Степан Максимович
Лопатин Степан Максимович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1853
Пол
Мужской
Отец
Лопатин Максим Андреевич
1834 г.р.
Мать
Лопатина (Зыкова) Матрена Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец:
Лопатин Максим Андреевич
Мать:
Лопатина Матрена Алексеевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия