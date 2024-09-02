Михайлова Анисья
Место рождения
Дата рождения1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.
Отец: Никитин Михаил
Мать: Максимова Харитина
Бракосочетание
30.01.1862 ст.
Муж: Еремеев Христофор
Заозерицы, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.06.1863
Сын: Христофоров Петр
Отец ребёнка: Еремеев Христофор
Рождение ребёнка
22.11.1864 ст.
Дочь: Христофорова Варвара
Отец ребёнка: Еремеев Христофор
Рождение ребёнка
04.11.1867 ст.
Дочь: Христофорова матрона
Отец ребёнка: Еремеев Христофор
Рождение ребёнка
03.10.1870 ст.
Дочь: Христофорова Пелагея
Отец ребёнка: Еремеев Христофор
Рождение ребёнка
27.08.1873
Дочь: Христофорова Устинья
Отец ребёнка: Еремеев Христофор
Рождение ребёнка
03.09.1876 ст.
Дочь: Христофорова Анна
Отец ребёнка: Еремеев Христофор
Рождение ребёнка
09.05.1878
Дочь: Христофорова Гликерия
Отец ребёнка: Еремеев Христофор
Рождение ребёнка
26.10.1879 ст.
Дочь: Христофорова Параскева
Отец ребёнка: Еремеев Христофор
Рождение ребёнка
07.11.1882 ст.
Сын: Христофоров Михаил
Отец ребёнка: Еремеев Христофор
Смерть
Неизвестно