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Михайлова Анисья

Место рождения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.

Отец: Никитин Михаил

Мать: Максимова Харитина

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
30.01.1862 ст.

Муж: Еремеев Христофор

Заозерицы, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.06.1863

Сын: Христофоров Петр

Отец ребёнка: Еремеев Христофор

Лопатино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.11.1864 ст.

Дочь: Христофорова Варвара

Отец ребёнка: Еремеев Христофор

Лопатино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.11.1867 ст.

Дочь: Христофорова матрона

Отец ребёнка: Еремеев Христофор

Лопатино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.10.1870 ст.

Дочь: Христофорова Пелагея

Отец ребёнка: Еремеев Христофор

Лопатино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.08.1873

Дочь: Христофорова Устинья

Отец ребёнка: Еремеев Христофор

Лопатино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.09.1876 ст.

Дочь: Христофорова Анна

Отец ребёнка: Еремеев Христофор

Лопатино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.05.1878

Дочь: Христофорова Гликерия

Отец ребёнка: Еремеев Христофор

Лопатино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.10.1879 ст.

Дочь: Христофорова Параскева

Отец ребёнка: Еремеев Христофор

Лопатино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.11.1882 ст.

Сын: Христофоров Михаил

Отец ребёнка: Еремеев Христофор

Лопатино, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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