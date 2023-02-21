Клочко Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочко Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
17.07.1938
Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестский-над-Бугом повет, Полесское воеводство, Польш... Показать все
Смерть
Неизвестно
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