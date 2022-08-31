Ухань (Абрамичева) Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.2010
Сын: Ухань Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Ухань Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
24.11.2015
Сын: Ухань Михаил Александрович
Отец ребёнка: Ухань Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
23.11.2017
Дочь: Ухань Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Ухань Александр Григорьевич