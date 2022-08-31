Ухань (Абрамичева) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухань (Абрамичева) Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1987

Отец: Абрамичев Сергей Владимирович

Мать: Абрамичева (Иванова) Лариса Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ухань Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
06.12.2010

Сын: Ухань Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Ухань Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
24.11.2015

Сын: Ухань Михаил Александрович

Отец ребёнка: Ухань Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
23.11.2017

Дочь: Ухань Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Ухань Александр Григорьевич

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