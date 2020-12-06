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Мижуй (Иваненко) Валентина

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Место рождения

д.Караны Осиповичский р-он Могилевская обл.

Дата рождения

23.11.1940

Дата смерти

06.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1940

Отец: Иваненко Степан

Мать: Новик (Пацкевич) Федора

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белявский Иван

Рождение ребёнка
05.09.1961

Сын: Белявский Сергей

Отец ребёнка: Белявский Иван

Рождение ребёнка
28.05.1965

Сын: Белявский Александр

Отец ребёнка: Белявский Иван

Смерть
06.12.2020
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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