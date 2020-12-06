Мижуй (Иваненко) Валентина
Место рожденияд.Караны Осиповичский р-он Могилевская обл.
Дата рождения23.11.1940
Дата смерти06.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1940
Отец: Иваненко Степан
Мать: Новик (Пацкевич) Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белявский Иван
Рождение ребёнка
05.09.1961
Сын: Белявский Сергей
Отец ребёнка: Белявский Иван
Рождение ребёнка
28.05.1965
Сын: Белявский Александр
Отец ребёнка: Белявский Иван
Смерть
06.12.2020
Причина смерти: Естественная смерть/старость