Василий Спиридонов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Спиридонов (Ич)

Василий Спиридонов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

17.06.1865 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Около 1795 г.р.

Жена

Около 1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Спиридон Петров (Ич)

Мать: Анисья Филиппова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Спиридонова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
17.06.1865 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.