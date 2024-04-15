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Головченко Яков Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1898 ст.

Дата смерти

06.11.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1898 ст.

Отец: Головченко Никита Михайлович

Мать: Головченко Юлиания Ивановна

Похороны
06.11.1898 ст.
на кладбище д. Кровной | Отпет 24 ноября
Смерть
06.11.1898 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96J-1?i=129&cc=3511744&cat=1008700
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