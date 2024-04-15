Головченко Яков Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1898 ст.
Дата смерти06.11.1898 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1898 ст.
Похороны
06.11.1898 ст.
на кладбище д. Кровной | Отпет 24 ноября
Смерть
06.11.1898 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96J-1?i=129&cc=3511744&cat=1008700