Кирей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1789
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Василий Дмитриевич
Мать: Анна Титовна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Васечкин Афанасий Киреевич
Мать ребёнка: Авдотья Тихоновна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Васечкина Степанида Киреевна
Мать ребёнка: Авдотья Тихоновна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Васечкина Марна Киреевна
Мать ребёнка: Авдотья Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Тихоновна
Смерть
1789