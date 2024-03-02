Кирей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирей Васильевич

Кирей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Василий Дмитриевич

Мать: Анна Титовна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Васечкин Афанасий Киреевич

Мать ребёнка: Авдотья Тихоновна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Васечкина Степанида Киреевна

Мать ребёнка: Авдотья Тихоновна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Васечкина Марна Киреевна

Мать ребёнка: Авдотья Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Тихоновна

Смерть
1789
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close