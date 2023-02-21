Асельдерова Маржан Зайнутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асельдерова Маржан Зайнутдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

JD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асельдеров Пайзутдин Абдулкадырович

Отец ребёнка: Асельдеров Абдулкадыр Даудович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асельдерова Забия Абдулкадыровна

Отец ребёнка: Асельдеров Абдулкадыр Даудович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асельдеров Сиражутдин Абдулкадырович

Отец ребёнка: Асельдеров Абдулкадыр Даудович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асельдеров Айнутдин Абдулкадырович

Отец ребёнка: Асельдеров Абдулкадыр Даудович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асельдеров Абдулкадыр Даудович

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