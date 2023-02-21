Асельдерова Маржан Зайнутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асельдеров Пайзутдин Абдулкадырович
Отец ребёнка: Асельдеров Абдулкадыр Даудович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асельдерова Забия Абдулкадыровна
Отец ребёнка: Асельдеров Абдулкадыр Даудович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асельдеров Сиражутдин Абдулкадырович
Отец ребёнка: Асельдеров Абдулкадыр Даудович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асельдеров Айнутдин Абдулкадырович
Отец ребёнка: Асельдеров Абдулкадыр Даудович
Бракосочетание
Неизвестно