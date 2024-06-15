Февронья Аникеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смерти1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722 ст.
Сын: Харлампий Иванов
Отец ребёнка: Иван
Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1744 ст.
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иван
Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Смерть
1778