Февронья Аникеева 1692 — найти родственников по фамилии на Familio
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Февронья Аникеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

1778

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722 ст.

Сын: Харлампий Иванов

Отец ребёнка: Иван

Щелканово, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1744 ст.

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Иван

Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Смерть
1778

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