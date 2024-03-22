Домна Григорьева
Место рождения
Дата рождения01.01.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1859
Отец: Григорий Дорофеев
Мать: Пелагея Кириллова
Бракосочетание
18.01.1876
Рождение ребёнка
13.08.1877
Дочь: Васса Родионовна
Отец ребёнка: Печников Родион Федорович
Рождение ребёнка
17.11.1879
Сын: Печников Платон Родионович
Отец ребёнка: Печников Родион Федорович
Рождение ребёнка
19.06.1882
Сын: Печников Иоанн Родионович
Отец ребёнка: Печников Родион Федорович
Рождение ребёнка
12.10.1883
Сын: Печников Андрей Родионович
Отец ребёнка: Печников Родион Федорович
Рождение ребёнка
14.09.1886
Дочь: Вера Родионовна
Отец ребёнка: Печников Родион Федорович
Рождение ребёнка
21.08.1889
Дочь: Хришова Наталья Родионовна
Отец ребёнка: Печников Родион Федорович
Рождение ребёнка
03.08.1892
Сын: Печников Иоанн Родионович
Отец ребёнка: Печников Родион Федорович
Рождение ребёнка
01.01.1895
Дочь: Домна Родионовна
Отец ребёнка: Печников Родион Федорович
Рождение ребёнка
04.08.1895
Дочь: Наталья Родионовна
Отец ребёнка: Печников Родион Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно