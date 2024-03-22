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Домна Григорьева

Место рождения

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

01.01.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1859

Отец: Григорий Дорофеев

Мать: Пелагея Кириллова

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
18.01.1876

Муж: Печников Родион Федорович

Рождение ребёнка
13.08.1877

Дочь: Васса Родионовна

Отец ребёнка: Печников Родион Федорович

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.11.1879

Сын: Печников Платон Родионович

Отец ребёнка: Печников Родион Федорович

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.06.1882

Сын: Печников Иоанн Родионович

Отец ребёнка: Печников Родион Федорович

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.10.1883

Сын: Печников Андрей Родионович

Отец ребёнка: Печников Родион Федорович

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.09.1886

Дочь: Вера Родионовна

Отец ребёнка: Печников Родион Федорович

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.08.1889

Дочь: Хришова Наталья Родионовна

Отец ребёнка: Печников Родион Федорович

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.08.1892

Сын: Печников Иоанн Родионович

Отец ребёнка: Печников Родион Федорович

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.01.1895

Дочь: Домна Родионовна

Отец ребёнка: Печников Родион Федорович

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.08.1895

Дочь: Наталья Родионовна

Отец ребёнка: Печников Родион Федорович

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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