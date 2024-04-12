Сорокина (Новожилова) Мария Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Новожилова) Мария Елизаровна

Место рождения

Вепрева Пустынь, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

06.03.1897

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Вепрева Пустынь, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
30.06.1882

Муж: Сорокин Яков Косьмич

Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по жениху: Лазарь Косьмич Сорокин и унтер офицер Григорий Косьмич по невесте: Яросл. губ, Ростовского уезда,с. Вепревой пустыни кр-не Матвей Иванов и Егор Елизарович Новожилов
Рождение ребёнка
03.03.1885

Сын: Сорокин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Сорокин Яков Косьмич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.06.1886

Дочь: Сорокина Агриппина Яковлевна

Отец ребёнка: Сорокин Яков Косьмич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.10.1888

Дочь: Сорокина Праскева Яковлевовна

Отец ребёнка: Сорокин Яков Косьмич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.03.1890

Сын: Сорокин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Сорокин Яков Косьмич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.12.1891

Сын: Сорокин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Сорокин Яков Косьмич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.12.1893

Сын: Сорокин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Сорокин Яков Косьмич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.03.1895

Дочь: Сорокина Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Сорокин Яков Косьмич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.09.1896

Сын: Сорокин Иоанн Яковлевич

Отец ребёнка: Сорокин Яков Косьмич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
06.03.1897
Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
от горячки
Похороны
08.03.1897
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
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