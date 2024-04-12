Сорокина (Новожилова) Мария Елизаровна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти06.03.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
30.06.1882
Муж: Сорокин Яков Косьмич
по жениху: Лазарь Косьмич Сорокин и унтер офицер Григорий Косьмич по невесте: Яросл. губ, Ростовского уезда,с. Вепревой пустыни кр-не Матвей Иванов и Егор Елизарович Новожилов
Рождение ребёнка
03.03.1885
Сын: Сорокин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Сорокин Яков Косьмич
Рождение ребёнка
15.06.1886
Дочь: Сорокина Агриппина Яковлевна
Отец ребёнка: Сорокин Яков Косьмич
Рождение ребёнка
02.10.1888
Дочь: Сорокина Праскева Яковлевовна
Отец ребёнка: Сорокин Яков Косьмич
Рождение ребёнка
11.03.1890
Сын: Сорокин Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Сорокин Яков Косьмич
Рождение ребёнка
02.12.1891
Сын: Сорокин Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Сорокин Яков Косьмич
Рождение ребёнка
23.12.1893
Сын: Сорокин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Сорокин Яков Косьмич
Рождение ребёнка
11.03.1895
Дочь: Сорокина Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Сорокин Яков Косьмич
Рождение ребёнка
12.09.1896
Отец ребёнка: Сорокин Яков Косьмич
Смерть
06.03.1897
от горячки
Похороны
08.03.1897