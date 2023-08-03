Мальмагутова Альфия Рамазановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1977
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальмагутов Эмир Вадимович
Отец ребёнка: Мальмагутов Вадим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальмагутов Самир Вадимович
Отец ребёнка: Мальмагутов Вадим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальмагутова Рианна Вадимовна
Отец ребёнка: Мальмагутов Вадим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирова Алина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мальмагутов Вадим