Мальмагутова Альфия Рамазановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальмагутова Альфия Рамазановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1977

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977

Отец: не указан

Мать: Масагутова Накия Хамзиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальмагутов Эмир Вадимович

Отец ребёнка: Мальмагутов Вадим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальмагутов Самир Вадимович

Отец ребёнка: Мальмагутов Вадим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальмагутова Рианна Вадимовна

Отец ребёнка: Мальмагутов Вадим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирова Алина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальмагутов Вадим

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