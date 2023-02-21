Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Сачкова Ирина Борисовна
Сачкова Ирина Борисовна
Написать автору
Древо
Место рождения
г. Бабушкин
Дата рождения
03.03.1958
Пол
Женский
Отец
Сачков Борис Сергеевич
1929 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЗ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1958
Отец:
Сачков Борис Сергеевич
Мать: не указана
г. Бабушкин
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия