Сачкова Ирина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сачкова Ирина Борисовна

Место рождения

г. Бабушкин

Дата рождения

03.03.1958

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1958

Отец: Сачков Борис Сергеевич

Мать: не указана

г. Бабушкин
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