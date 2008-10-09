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Ивакин Игорь Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.2008

Отец: Ивакин Сергей Алексеевич

Мать: Ивакина (Филиппова)Марина Борисовна

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