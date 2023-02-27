(Рагозина) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рагозина) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозин Сергей

Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Рагозин Назар

Отец ребёнка: Рагозин Сергей

Рождение ребёнка
1784

Сын: Рагозин Никита

Отец ребёнка: Рагозин Сергей

Рождение ребёнка
1793

Сын: Рагозин Андрей

Отец ребёнка: Рагозин Сергей

Смерть
Неизвестно

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