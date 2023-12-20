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Резмерица Федор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резмерица Евгений Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стецюк (Резмерица) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Резмерица Любовь Степановна

Рождение ребёнка
1991

Дочь: Резмерица Марина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

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