Резмерица Федор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Резмерица Евгений Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стецюк (Резмерица) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Резмерица Любовь Степановна
Рождение ребёнка
1991
Дочь: Резмерица Марина Федоровна
Мать ребёнка: не указана