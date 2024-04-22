Ульяна Иванова (Егорова?)
Место рождения
Дата рождения05.12.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1887 ст.
Отец: Иван Егоров
Мать: Татьяна Иванова
Бракосочетание
16.01.1909 ст.
Муж: Павел Егоров
Рождение ребёнка
29.01.1910
Отец ребёнка: Павел Егоров
Рождение ребёнка
20.01.1916
Дочь: Ксения Павлова
Отец ребёнка: Павел Егоров
Рождение ребёнка
23.12.1917
Дочь: Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Павел Егоров
Смерть
Неизвестно