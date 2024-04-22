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Ульяна Иванова (Егорова?)

Место рождения

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

05.12.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1887 ст.

Отец: Иван Егоров

Мать: Татьяна Иванова

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
16.01.1909 ст.

Муж: Павел Егоров

Рождение ребёнка
29.01.1910

Сын: Соколов Василий Павлович

Отец ребёнка: Павел Егоров

Рождение ребёнка
20.01.1916

Дочь: Ксения Павлова

Отец ребёнка: Павел Егоров

Рождение ребёнка
23.12.1917

Дочь: Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Павел Егоров

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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