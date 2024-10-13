Боженов Михаил Абрамов 01.08.1840 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Боженов Михаил Абрамов

Место рождения

Куналейская волость Мангиртуйское селение

Дата рождения

01.08.1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1840 ст.

Отец: Баженов Абрам (Авраам) Григорьев

Мать: Баженова (Перевалова) Мария Абрамова

Куналейская волость Мангиртуйское селение
МК Еланской церкви 1840 282-1-660 стр 44
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баженова (Гниушева Возможно) Ксения Домианова(Стефанова?)

Рождение ребёнка
11.12.1881 ст.

Дочь: (Баженова) Варвара Михаилова

Мать ребёнка: Баженова (Гниушева Возможно) Ксения Домианова(Стефанова?)

МК Еланской церкви 1881 стр 26 ГАЗК 282-1-2615 Мангиртуйское селение
Смерть
Неизвестно

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