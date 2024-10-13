Боженов Михаил Абрамов
Место рожденияКуналейская волость Мангиртуйское селение
Дата рождения01.08.1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
01.08.1840 ст.
Куналейская волость Мангиртуйское селение
МК Еланской церкви 1840 282-1-660 стр 44
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1881 ст.
Дочь: (Баженова) Варвара Михаилова
Мать ребёнка: Баженова (Гниушева Возможно) Ксения Домианова(Стефанова?)
МК Еланской церкви 1881 стр 26 ГАЗК 282-1-2615 Мангиртуйское селение
Смерть
Неизвестно