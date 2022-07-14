Соломина (Дорофеева) Анна Анатольевна
женский, родилась 02.03.1970
Супруги
Колмаков МихаилНеизвестно г.р.
Соломин ?Неизвестно г.р.
Дети
Соломин ВладимирНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1970
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: Соломин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломин Владимир
Отец ребёнка: Соломин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соломин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колмаков Михаил