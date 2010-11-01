Неплюева (Евсеева) Любовь Васильевна
Место рожденияг. Сызрань
Дата рождения15.08.1920
Дата смерти01.11.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1920
Отец: Евсеев Василий
Мать: Евсеева Анна Семеновна
г. Сызрань
Рождение ребёнка
1942
Сын: Николюкин Иван Ильич
Отец ребёнка: Николюкин Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
1942
Сын: Николюкин Иван Ильич
Отец ребёнка: Неплюев Василий Григорьевич
с. Полковое Тамбовского района
Рождение ребёнка
21.09.1947
Дочь: Орлова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Неплюев Василий Григорьевич
СССР
Рождение ребёнка
12.06.1950
Отец ребёнка: Неплюев Василий Григорьевич
Покрово-Пригородное Тамбовский район
Рождение ребёнка
1952
Сын: Неплюев Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Неплюев Василий Григорьевич
Покрово-Пригородное Тамбовский район
Рождение ребёнка
1953
Сын: Неплюев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Неплюев Василий Григорьевич
Покрово-Пригородное Тамбовский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.2010
с. Покрово-Пригородное Тамбовского района
Похороны
Неизвестно