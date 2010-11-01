Неплюева (Евсеева) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неплюева (Евсеева) Любовь Васильевна

Место рождения

г. Сызрань

Дата рождения

15.08.1920

Дата смерти

01.11.2010

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1920

Отец: Евсеев Василий

Мать: Евсеева Анна Семеновна

г. Сызрань
Рождение ребёнка
1942

Сын: Николюкин Иван Ильич

Отец ребёнка: Николюкин Илья Алексеевич

Рождение ребёнка
1942

Сын: Николюкин Иван Ильич

Отец ребёнка: Неплюев Василий Григорьевич

с. Полковое Тамбовского района
Рождение ребёнка
21.09.1947

Дочь: Орлова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Неплюев Василий Григорьевич

СССР
Рождение ребёнка
12.06.1950

Сын: Неплюев Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Неплюев Василий Григорьевич

Покрово-Пригородное Тамбовский район
Рождение ребёнка
1952

Сын: Неплюев Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Неплюев Василий Григорьевич

Покрово-Пригородное Тамбовский район
Рождение ребёнка
1953

Сын: Неплюев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Неплюев Василий Григорьевич

Покрово-Пригородное Тамбовский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николюкин Илья Алексеевич

Смерть
01.11.2010
с. Покрово-Пригородное Тамбовского района
Похороны
Неизвестно
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