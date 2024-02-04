Габидуллин Галимулла Габидуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габидуллин Галимулла Габидуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Латыйпов Габидулла Набиуллович

Мать: Латыйпова Шамсениса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габидуллина Фаузия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габидуллина Амина Галимулловна

Мать ребёнка: Габидуллина Фаузия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Раис Галимуллович

Мать ребёнка: Габидуллина Фаузия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Шакирзян Галимуллович

Мать ребёнка: Габидуллина Фаузия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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