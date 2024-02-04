Габидуллин Галимулла Габидуллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Габидуллина Фаузия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габидуллина Амина Галимулловна
Мать ребёнка: Габидуллина Фаузия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Раис Галимуллович
Мать ребёнка: Габидуллина Фаузия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Шакирзян Галимуллович
Мать ребёнка: Габидуллина Фаузия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно