Берёзкина Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берёзкина Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бокач Вечаслав Михайлович

Отец ребёнка: Бокач Михаил Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бокач Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Бокач Михаил Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобкова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Бокач Михаил Наумович

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