Берёзкина Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бокач Вечаслав Михайлович
Отец ребёнка: Бокач Михаил Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бокач Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Бокач Михаил Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобкова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Бокач Михаил Наумович