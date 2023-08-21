Московских Яков Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Московских Яков Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Московских Егор Ефимович

Мать: Домна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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