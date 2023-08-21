Московских Яков Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Московских Егор Ефимович
Мать: Домна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Яковлевич
Смерть
Неизвестно