Савина Гликерия Трифоновна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
26.10.1846
Дочь: Прасковья Фирсовна
Отец ребёнка: Савин Фирс Дорофеевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дарья Фирсовна
Отец ребёнка: Савин Фирс Дорофеевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ксения Фирсовна
Отец ребёнка: Савин Фирс Дорофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно