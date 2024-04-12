Савина Гликерия Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина Гликерия Трифоновна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.10.1846

Дочь: Прасковья Фирсовна

Отец ребёнка: Савин Фирс Дорофеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дарья Фирсовна

Отец ребёнка: Савин Фирс Дорофеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ксения Фирсовна

Отец ребёнка: Савин Фирс Дорофеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Фирс Дорофеевич

Смерть
Неизвестно
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