Freund (Rau) Maria Katharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиFreund (Rau) Maria Katharina

Freund (Rau) Maria Katharina

Место рождения

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.03.1883

Сын: Фрейнд Карл Johann Karl

Отец ребёнка: Freund Johann Jakob

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Freund Katharina Margaretha

Отец ребёнка: Freund Johann Jakob

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.07.1889

Сын: Фрейнд Андрей

Отец ребёнка: Freund Johann Jakob

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Freund Johann Jakob

Березовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Боронский, Суетский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close