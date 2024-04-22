Freund (Rau) Maria Katharina
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Рождение ребёнка
13.03.1883
Отец ребёнка: Freund Johann Jakob
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Freund Katharina Margaretha
Отец ребёнка: Freund Johann Jakob
Рождение ребёнка
09.07.1889
Сын: Фрейнд Андрей
Отец ребёнка: Freund Johann Jakob
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Freund Johann Jakob
Смерть
Неизвестно
Боронский, Суетский муниципальный район, Алтайский край